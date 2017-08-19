أمريكا تنفي نيتها إبقاء قوات لها في سوريا بعد هزيمة ” داعش “

أمريكا تنفي نيتها إبقاء قوات لها في سوريا بعد هزيمة ” داعش “

نفت واشنطن أمس تقارير إعلامية عن نيتها إبقاء قواتها بسوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، طلال سلو، قال الخميس إن واشنطن ستبقى بالشمال السوري لفترة طويلة بعد هزيمة التنظيم.

وأضافت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي “مهمتنا بشكل عام هي هزيمة تنظيم الدولة ولن تحيد أنظارنا عن هذا الهدف، سواء أكان ذلك في العراق أو سوريا”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على أن هدف بلادها هو هزيمة تنظيم الدولة بسوريا وليس أي شيء آخر، وقالت “نريد لسوريا أن يحكمها السوريون وليس الولايات المتحدة، ولا أي قوة أخرى”.