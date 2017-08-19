إيطاليا : ترحيل سوري يشتبه بـ ” تعاطفه مع متطرفين “

أعلنت ايطاليا السبت، ترحيل سوري ومغربيين يشتبه بتعاطفهم مع متطرفين، وهو ما يرفع عدد الأوامر المماثلة إلى 202 منذ كانون الثاني من العام 2015.

ويعد هذا النوع من أوامر الطرد غير القابلة للاستئناف من أسس الاستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى منع وقوع اعتداءات متشددة مثل تلك التي تعرضت لها دول أوروبية أخرى.

واستخدم السوري هوية تونسية مزورة، فاعتقل عام 2015 لتورطه في الهجرة غير الشرعية إذ وضع قيد الإقامة الجبرية في مركز لاستقبال اللاجئين في جنوب ايطاليا.

وهناك، أساء معاملة الموظفين وقاطني المركز وحاول إقناع شخص بتغيير ديانته واحتفل بوقوع اعتداء أسفر عن مقتل 22 شخصا خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر البريطانية في أيار الماضي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم نقل الثلاثة إلى بلدانهم الأصلية. (AFP)

*الصورة تعبيرية