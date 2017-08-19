اللاذقية : إنفجار يهز ضاحية الباسل .. و إعلام النظام يتحدث عن ” مفخخات ” ( محدث )
↓ إعلام النظام : “انفجار سيارة مفخخة على المدخل الشرقي لمدينة اللاذقية ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى”
↓ إعلام النظام : “انفجار مجهول المصدر قرب نزلة مشفى العثمان قرب ضاحية الباسل”
↓ إعلام النظام: “المعلومات تشير الى استشهاد عدد من العناصر واصابة اخرين اثناء تفكيك السيارة وانفجاره”
↓ الحصلية الأولية للتفجير ” 3 شهداء عساكر وعدد من الإصابات ”
↓ التفجير تم بسيارة مفخخة في منطقة ضاحية الباسل والمعلومات الأولية تشير لوجود مفخخة ثانية تعمل الجهات المختصة على ملاحقتها
↓ المرصد: مقتل شخصين على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في #اللاذقية