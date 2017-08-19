اللاذقية : إنفجار يهز ضاحية الباسل .. و إعلام النظام يتحدث عن ” مفخخات ” ( محدث )

19 أغسطس، 2017
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↓ إعلام النظام : “انفجار سيارة مفخخة على المدخل الشرقي لمدينة اللاذقية ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى”

↓ إعلام النظام : “انفجار مجهول المصدر قرب نزلة مشفى العثمان قرب ضاحية الباسل”

↓ إعلام النظام: “المعلومات تشير الى استشهاد عدد من العناصر واصابة اخرين اثناء تفكيك السيارة وانفجاره”

↓ الحصلية الأولية للتفجير ” 3 شهداء عساكر وعدد من الإصابات ”

↓ التفجير تم بسيارة مفخخة في منطقة ضاحية الباسل والمعلومات الأولية تشير لوجود مفخخة ثانية تعمل الجهات المختصة على ملاحقتها

↓ المرصد: مقتل شخصين على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في #اللاذقية

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رأي واحد على “اللاذقية : إنفجار يهز ضاحية الباسل .. و إعلام النظام يتحدث عن ” مفخخات ” ( محدث )”

  1. بس مو على اساس انو انتصر الجيش الباسل على الارهاب .. شوفوا ياجماعة . الجرادين رح يضلوا موجودين ولاخلاص منهم الا بالخلاص من اخر شيخ يدعوا للجهاد .. مادام هناك احترام للديانات والقائمين عليها من الملتحين واهل العمائم . سيبقى هناك من يضحي بحياته من اجل حوريات وخمر او تشبها بالحسين او اي جردون اخر ..

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