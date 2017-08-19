تامر حسني : تكريمي في هوليوود هو الأول من نوعه عربياً ( فيديو )

تامر حسني : تكريمي في هوليوود هو الأول من نوعه عربياً ( فيديو )

أعرب الفنان المصري #تامر_حسني ، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرا في #هوليوود ، مؤكدا أن من يشككون في نيله تكريما من #الولايات_المتحدة ووضعه بصمته الأسمنتية هم أعداء النجاح.

كما أضاف تامر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد سالم ودينا عبد الكريم، مقدمي برنامج “القاهرة 360” على فضائية القاهرة، أن التكريم الذي حصل عليه مؤخرا في هوليوود، هو التكريم الأول من نوعه لفنان مصري وعربي، بحسب ما اوردت صحيفة اليوم السابع، وأن تكريمه جاء بعد أبحاث ودراسات قام بها المسؤولون عن المسرح الصيني، تم خلالها رصد مجمل إيرادات أفلامه على مستوى الوطن العربي وهي إيرادات استثنائية.

وأضاف تامر أنه بصدد تجهيز عمل فني مع الشاب خالد يمزج بين الثقافتين المصرية والجزائرية لإصلاح ما أفسدته كرة القدم.

وتعقيبا على تكريم تامر حسني في هوليوود أشار الفنان، سيد بدرية، في اتصال هاتفي، من الولايات المتحدة الأمريكية، مع برنامج “القاهرة 360″، إلى أنه تعرض لهجوم شديد من الكتائب الإلكترونية الداعمة لتامر حسني على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد أنه شكك في وجود البصمة الأسمنتية للفنان.

وأضاف بدرية أنه توجه إلى المسرح الصيني من أجل الاحتفال بتكريم تامر، لكنه لم يجد التكريم أو البصمة.