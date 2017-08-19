سيحارب “من بحار الجنوب حتى القطب الشمالي” ! .. روسيا تكرم قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية “سهيل الحسن” (فيديو)

19 أغسطس، 2017
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قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية، إن فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية، نقل “رسالة تقدير من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وسيفا روسيا إلى العميد سهيل الحسن قائد عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي”.

وأعرب غيراسيموف خلال زيارة عمل إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا، “عن شكره للجيش السوري على ما يبذله من تضحيات في مكافحة عصابات الإرهاب الدولي في سوريا”.

وورد في بيان نشره المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الروسية: “أعرب غيراسيموف باسم وزير الدفاع الروسي عن شكره للعسكريين السوريين على بطولاتهم وشجاعتهم التي يبدونها خلال العمليات المشتركة المستمرة بالتعاون مع القوات الجوية الفضائية الروسية في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأشير في البيان إلى أن “غيراسيموف نقل للعميد سهيل الحسن قائد عمليات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، رسالة شكر خاص على العمليات الناجحة التي يقودها، ودوره في تحرير بلدة السخنة الاستراتيجية، وإشرافه على الإنزال التكتيكي الذي نظمه وانتهى بتحرير عدد من القرى والبلدات في حوض الفرات”.

 

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4 آراء على “سيحارب “من بحار الجنوب حتى القطب الشمالي” ! .. روسيا تكرم قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية “سهيل الحسن” (فيديو)”

  3. الظاهر كان امنيتو يطلع محاضر في الجامعة بس القدر جابو عالجيش هههههههه حلوة كلماتو بتضحك

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  4. ياجماعة هذا مش سهيل الحسن راجعوا الصور من قبل شي سنتين بتشوفوا انو هذا صنع الصين وسهيل الحسن الاصلي انقبر من ذلك الوقت وجماعة النظام جابت هذا ليحل محلوا منشان مايصيب المنحبكجية احباط

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