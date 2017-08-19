مصر : حقيقة خبر ” اعتقال الفنانة كندة علوش بتهمة حيازة المخدرات “

قالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إنه تم القبض على الممثلة السورية كندة علوش، وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف، بتهمة حيازة المخدرات.

وأفادت الصحيفة، اليون السبت، بأن “أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، في أثناء وجودهما أمام مطعم بالعجوزة”، وأضافت: “وبتفتيش سيارتهما تم ضبط أقراص مخدرة، وكوكايين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .. وقد عثر بالسيارة بعد تفتيشها على 15 قرصا من عقار التامول المخدر، وتذكرتي كوكايين”.

وختمت: “تم اقتيادهما إلي قسم شرطة العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة.

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رداً على خبر اعتقالها الذي تم نشره في صحيفة الأهرام المصرية، قالت الفنانة كندة علوش في تصريح لصحيفة اليوم السابع: “حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات التي تطال سمعة الإنسان”، مؤكدة أنها موجودة حالياً في الجونة لقضاء إجازتها الصيفية، ولا صحة لما نشر على الإطلاق.

أما زوجها عمرو يوسف فأكد للصحيفة أنه موجود حالياً في منزله، وأن تلك الشائعة أفزعته، مشيراً إلى أنه سيظهر “لايف” على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتكذيبها.