ألماني يمنع من السفر إلى أمريكا بسبب اسمه !

التقى رجل ألماني بعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً، بعد أن تم منعه من السفر بسبب اسمه.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الألماني عبد الله وصل أخيراً إلى مطار أورلاندو في الولايات المتحدة والتقى مع أولاده، بعد منعه من السفر بسبب اسمه.

وأضافت المجلة أن أولاد عبد الله كان (19 عاماً)، وعليا (7 أعوام)، وأيلين (11 عاماً)، وزوجته دانييلا (38 عاماً)، كانوا في غاية السعادة عند استقبالهم والدهم قادماً من ألمانيا.

ولم يتمكن عبد الله (44 عاماً) من السفر مع عائلته، الأربعاء الماضي، بسبب اسمه، حيث تم إخباره، في مطار كولونيا-بون، أن السلطات الأمريكية لا تسمح له بالسفر، ويتعين على زوجته وأطفاله الذهاب إلى فلوريدا (لقضاء العطلة) بدونه.

وعلى إثر ذلك ذهب عبد الله، الذي يعمل تاجر سيارات، إلى القنصلية العامة في فرانكفورت، وحصل على تأشيرة، بعد أن قام بتعبئة استمارة للنظام الإلكتروني لترخيص السفر (ESTA)، وتمكن بعدها من اللحاق بعائلته.