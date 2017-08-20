الإعلام الموالي قال إنه أول من يفعل ذلك .. فيديو : ضابط في شرطة النظام يتزوج مرتدياً بزته الرسمية ( فيديو )

الإعلام الموالي قال إنه أول من يفعل ذلك .. فيديو : ضابط في شرطة النظام يتزوج مرتدياً بزته الرسمية ( فيديو )

تناقلت شبكات وصفحات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر ما قالت إنه زفاف رجل شرطة بزيه الرسمي، ليكون “أول ضابط يقدم على هذه الخطوة”.

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة الملازم أول “حازم” (لم يذكر لقبه)، مرتدياً بزته الرسمية، إلى جانب عروسه.

وفي حالة مشابهة، لكنها ليست الأولى من نوعها، حضر “مازن جريرة”، أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في السويدا، حفل زفافه وهو مرتدي بزته العسكرية، فيما ارتدت عروسه فستاناً بألوان العمل النظامي.