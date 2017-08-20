بالفيديو .. لحظة غرق أم و طفلها بانهيار جسر في الهند

في مشهد مأساوي، غرقت أم وطفلها عندما انهار أحد الجسور أثناء فيضان قوي للمياه وسيول بـ #الهند ، في واحدة من أعنف الفيضانات التي تمر بالبلاد، وفقاً لمسؤولي المساعدات الإنسانية.

وتم تسجيل هذه اللحظات في فيديو نشر على يوتيوب، أظهر كيف أن العشرات من الناس في قرية بشرق الهند، كانوا يعبرون من جانب لآخر من الجسر الذي بدأ يتآكل مع اندفاع المياه تحته بقوة إلى أن انهار فجاة.

وأدت الفيضانات في الهند والعديد من دول المنطقة في الأسابيع الماضية إلى مقتل المئات من الناس، في موجة غير مسبوقة من السيول الجارفة، وهذا الجسر هو المعبر الوحيد في الطريق عبر نهر كوسي، بمنطقة أرايرا في بيهار بالقرب من حدود نيبال وبنغلاديش.

ويظهر الفيديو تسارع الأسر التي تتناوب على عبور الجسر المتدهور بسرعة، مع ارتفاع المياه الهادرة أدناه التي كانت تعمل بقوة على تهديم أساسات الجسر.

ويظهر رجل قيل إنه رب الأسرة ووالد الطفلة، كان يلوح من بعيد للآخرين بالعبور، وفي نهاية المطاف يعبر ليقوم بتوجيه الطفل والأم اللذين واجها خطر الموت المحدق مباشرة ولم يتمكنا من النجاة وهما يندفعان في المياه الهادرة.

وفي ذلك المشهد المأساوي وفي أقل من مسافة بوصة تكفي للعبور، انهار الجسر لتهبط الأم والطفل إلى المياه بقوة، في حين أن الرجل كان يحاول أن يمسك بهما لينقدهما، ولكن دون جدوى.