بريطانيون يعبرون 6 بلدان بواسطة الدراجات الهوائية لأداء فريضة الحج ( فيديو )

وصل ثمانية بريطانيين إلى السعودية ومتجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج هذا العام، بعدما سافروا إليها بواسطة الدراجات.

وانطلق الرحالة قبل بضعة أسابيع، في رحلة يحاولون من خلالها جمع مليون جنيه إسترليني لتوفير سيارات إسعاف وإمدادات طبية للسوريين المتضررين من الحرب.

وعبرت المجموعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان، ثم انتقلوا جوا إلى مصر. (BBC)