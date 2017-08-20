بريطانيون يعبرون 6 بلدان بواسطة الدراجات الهوائية لأداء فريضة الحج ( فيديو )

20 أغسطس، 2017
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وصل ثمانية بريطانيين إلى السعودية ومتجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج هذا العام، بعدما سافروا إليها بواسطة الدراجات.

وانطلق الرحالة قبل بضعة أسابيع، في رحلة يحاولون من خلالها جمع مليون جنيه إسترليني لتوفير سيارات إسعاف وإمدادات طبية للسوريين المتضررين من الحرب.

وعبرت المجموعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان، ثم انتقلوا جوا إلى مصر. (BBC)

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رأيان على “بريطانيون يعبرون 6 بلدان بواسطة الدراجات الهوائية لأداء فريضة الحج ( فيديو )”

  2. الطواف بالدراجة الهوائية حرام ولا حلال ؟ عن جد السؤال .. في شي حديث او اية بتمنع الطواف بالبسكليت او الكرسي المتحرك ؟

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