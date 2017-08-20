حلم سوريا و وجهها الذي أخفته الحرب .. سوري و هولندية يجمعان اللاجئين و الهولنديين على طاولة فن و ثقافة و اندماج واحدة ( فيديو )

حلم سوريا و وجهها الذي أخفته الحرب .. سوري و هولندية يجمعان اللاجئين و الهولنديين على طاولة فن و ثقافة و اندماج واحدة ( فيديو )

نجح لاجئ سوري بمساعدة صديقته الهولندية، بإنجاز مشاريع تطوعية ثقافية ترفيهية، جمعت نشاطاتها المئات من اللاجئين مع السكان المحليين، وساهمت باندماجهم في هولندا.

وصل السوري “تامر علوش” إلى هولندا قبل عامين، بعد أن خاض كغيره من السوريين، رحلة لجوء شاقة، بدأت من حماة، وانتهت به في ‏أوترخت‏.

وفي هولندا التقى علوش بالشابة الهولندية إيريس لوس، وأصبح الاثنان أصدقاء، رغم ثقافتهما المختلفة، ليقرر الإثنان الانخراط بأعمال تطوعية، تساهم بالتقارب بين اللاجئين والهولنديين.

وتمكن الصديقان من تأسيس تجمع، أو ما يمكن اعتباره مجتمعاً مصغراً من اللاجئين والهولنديين، يضم حوالي 3 آلاف شخص، في أوترخت.

ومن خلال هذا التجمع، يقوم الناس، لاجئون ومواطنون، بدعوة بعضهم البعض على العشاء، ويساعدون بعضهم ويتشاركون خبراتهم، في جو من الانفتاح والثقة وتعدد الثقافات.

ومؤخراً، قام الثنائي بالإعلان عن منظمة Dreaming of Syria (الحلم بسوريا)، وتهدف المؤسسة لعرض كافة الجوانب المتعلقة بسوريا، حيث أن العديد من الناس لا يتبادر لذهنهم عن ذكر سوريا سوى الحرب والنزاع واللاجئين.

ومن خلال المنظمة (غير ربحية) يعمل تامر وإيريس، ومن معهما، على القيام بنشاطات اجتماعية وترفيهية مختلفة (طعام – موسيقى – …)، وضمن هذا الإطار نظمت المؤسسة فعالية “دبكة نايتس” (ليالي الدبكة)، في مختلف أنحاء هولندا، الأمر الذي لفت أنظار الإعلام الهولندي الذي عرض تقاريراً عن هذه الفعاليات.

وتعمل المنظمة حالياً على تنظيم فعالية كبيرة في أوترخت (اضغط هنا)، من المتوقع أن يجتمع فيها مئات الأشخاص (عرب وهولنديون)، في تلاق للتقاليد الشرقية والغربية.