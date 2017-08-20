دمشق : القبض على عائلة قتلت خادمتها طعناً بالسكين !

ألقت سلطات النظام الأمنية في دمشق القبض على عائلة قتلت عاملة أجنبية تعمل في منزلها، بعد أن ادعت أنها قتلت نفسها.

وقالت مصادر إعلامية موالية، أمس السبت، إن معلومات وردت إلى قسم شرطة الميدان بدمشق، بدخول عاملة أجنبية تعمل في منزل المواطن (م.ر)، إلى مستشفى الحياة بعد أن فارقة الحياة، إثر انتحارها بطعن نفسها بسكين في الصدر.

وبعد تقديم إفادة صاحب المنزل وزوجته (ن.و) أكدا أن العاملة انتحرت بطعن نفسها، ولوحظ على الزوجة علامات الارتباك، وعدم قدرتها على إعطاء إفادة واضحة حول القضية، فتم الاشتباه بهما، وإلقاء القبض عليهما من قبل فرع الأمن الجنائي.

وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت أنها طعنت العاملة بسكين مطبخ عن طريق القصد، وغيرت ملابس العاملة بعد تلطيخها بالدماء، ونظفت مسرح الجريمة، وقامت بإخفاء الأدلة، وادعت أن الخادمة لا تلتزم بأعمال المنزل، والتنظيف بشكل جيد، كما أنها لا تنفذ أوامرها مباشرة.

بدوره، اعترف صاحب المنزل أن الخادمة كانت تعمل في منزله منذ أكثر من عام، ولم تحصل على راتبها الشهري منذ بداية عملها، كما أنها حاولت الهرب من منزله لعدم ارتياحها بالعمل لديهم، كما أن زوجته كانت تصرخ عليها وتضربها لعدم التزامها بأعمال التنظيف.

وتم توقيف ابنة المقبوض عليه (ح.ر)، والسائق العامل لديهم (ع.ت)، لتسترهما على جريمة القتل والاشتراك مع الزوج والزوجة بإخفاء الأدلة والعبث فيها.

وسلمت جثة العاملة لمندوب سفارة بلادها ليتم دفنها أصولاً، كما يجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء لمحاكمتهم.

ولم تأت المصادر الموالية التي تناقلت تفاصيل الحادثة، على ذكر جنسية الضحية.