أردوغان : تركيا و إيران ناقشتا إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد حزب العمال الكردستاني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد الجماعات الكردية المسلحة وذلك بعد محادثات جرت في أنقرة الأسبوع الماضي بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقادة أتراك.

وقال أردوغان للصحافيين قبل سفره للأردن في زيارة رسمية إن صراعاً أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني حزب الحياة الحرة لكردستان سيكون ممكناً من خلال تحرك مشترك مع طهران.

وتابع “التحرك المشترك ضد الجماعات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديداً مطروح دائماً على جدول الأعمال. تمت مناقشة الأمر بين قائدي الجيشين وناقشت أنا بشكل موسع كيف يمكن تنفيذ ذلك”. (REUTERS)