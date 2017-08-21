الجيش الحر يأسر عدداً كبيراً من عناصر ميليشيات النظام في هجوم معاكس بالبادية السورية ( فيديو )

تمكن جيش أحرار العشائر (الجيش الحر) من أسر 15 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابطان، أول أمس السبت، في المعارك الدائرة على الحدود السورية الأردنية، بعد هجوم معاكس شنه الجيش على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام.

وكان جيش أحرار العشائر قد أعلن في مقطع مصور إطلاق معركة “رد الكرامة”، بهدف استعادة المناطق التي خسرها لصالح قوات النظام والمليشيات الإيرانية، بريف محافظة السويداء.

وعقب إطلاق المعركة أعلن الجيش على معرفاته الرسمية استعادة السيطرة على مناطق عدة، دون تحديدها على وجه الدقة.

ونشرت قناة “الآن”، صوراً تظهر وجود 28 أسيراً لقوات النظام، وقعوا في قبضة جيش أحرار العشائر، إلا أن الجيش اكتفى بالإعلان عن أسر 15 عنصراً، دون إيضاح ما إذا كان البقية قد تم أسرهم في المعركة الأخيرة، أم أنهم أسرى معارك سابقة.