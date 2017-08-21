سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 21 \ 8 \ 2017

21 أغسطس، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الاثنين 21 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18500
الدولار
519
 521
اليورو
608
 612
الليرة التركية 147 149
الدرهم الإماراتي 142 143
الليرة اللبنانية 0.345 0.347
الريال السعودي 138 139
الدينار الأردني 733 737

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