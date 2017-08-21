سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 21 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 21 \ 8 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الاثنين 21 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18500 الدولار 519 521 اليورو 608 612 الليرة التركية 147 149 الدرهم الإماراتي 142 143 الليرة اللبنانية 0.345 0.347 الريال السعودي 138 139 الدينار الأردني 733 737

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية