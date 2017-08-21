على شكل القبعة العربية التقليدية بتصميم قطري و تنفيذ تركي .. قطر تكشف عن تصميم سادس ملاعب كأس العالم ( فيديو )

على شكل القبعة العربية التقليدية بتصميم قطري و تنفيذ تركي .. قطر تكشف عن تصميم سادس ملاعب كأس العالم ( فيديو )

كشفت قطر، الأحد، عن تصميم استاد الثمامة، وهو سادس الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات المونديال.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022، أن التصميم مستوحى من “القبعة العربية التقليدية المعروفة في قطر باسم القحفية، التي تُشكل جزءاً من اللباس التقليدي للرجال في أرجاء الوطن العربي إذ يرتدونها تحت الغترة والعقال لتثبيتهما”.

وأشارت إلى أن الاستاد الذي يتسع لأربعين ألف شخص “يعد أول استادات كأس العالم التي تصمم بالكامل بأيدٍ قطرية عربية”، مشيرة إلى أن أعمال البناء سينفذها “تحالف تركي قطري”.

وأوضحت اللجنة أن الأعمال التمهيدية للملعب اختتمت في 2016، وبدأت الأعمال الرئيسية هذه السنة، ويتوقع إنجازه بحلول 2020.

ويتوقع أن يستضيف الملعب مباريات حتى الدور ربع النهائي.

وأوضح الذوادي في حديثه لقناة الجزيرة، أن اللجنة “كانت شديدة الحرص دائماً على مزج الماضي والمستقبل في تصاميمها”.

ومن المقرر أن تقام كأس العالم على 8 ملاعب في قطر، علماً بأن هذا العدد قد يرتفع إلى 9. ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً نهائياً بشأن عدد الملاعب خلال هذه السنة. (AFP)