لقاء للهيئة العليا للمفاوضات مع منصات موسكو و القاهرة في محاولة للاتفاق على المشاركة بجنيف بوفد موحد

لقاء للهيئة العليا للمفاوضات مع منصات موسكو و القاهرة في محاولة للاتفاق على المشاركة بجنيف بوفد موحد

التقت فصائل المعارضة السورية في الرياض الاثنين في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات تشرين الأول المقبل التي تأمل الامم المتحدة في أن تكون جوهرية.

وعقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا استمر ساعات في الرياض مع وفود من معسكرين معارضين معتدلين هما ما يسمى “منصة القاهرة” و”منصة موسكو”.

وكان احمد رمضان (الائتلاف – الهيئة العليا) صرح لوكالة فرانس برس ان الهدف من الاجتماع التوصل الى اتفاق حول برنامج سياسي يشكل أساسا للمفاوضات، في مقدمه مصير الاسد.

ولم يرد تعليق فوري على نتيجة اجتماع الاثنين.

والاسبوع الماضي اعرب دي ميستورا عن امله في اجراء محادثات سلام “حقيقية وجوهرية” بين النظام والمعارضة السورية غير الموحدة في اكتوبر/تشرين الأول.

واوضح دي ميستورا انه قد يواصل محاولة تنظيم جولة “تحضيرية” اخرى من المحادثات في جنيف الشهر المقبل كما كان مخططا في السابق، إلا أنه أكد أن مكتبه “سيركز على الاجندة الحقيقية لاجراء محادثات حقيقية جوهرية نأمل في أن تجري في أكتوبر”. (AFP)