معمل بيرة ” كحولية و غير كحولية ” يبدأ الإنتاج قريباً في صافيتا

معمل بيرة ” كحولية و غير كحولية ” يبدأ الإنتاج قريباً في صافيتا

سيبدأ معمل لتصنيع البيرة بصنفيها الكحولية وغير الكحولية بصافيتا، بمحافظة طرطوس، إطلاق إنتاجه في الأسواق بدءاً من الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام موالية، الخميس الماضي، عن مدير صناعة طرطوس، عمار علي، قوله إن المعمل المرخص باسم شركة الكينا للصناعة والتجارة محدودة المسؤولية ومقرها قرية جديدة عبد الله بمنطقة صافيتا، سيطلق خطاً إنتاجياً واحداً مبدئياً، وبطاقة تصل إلى 10 ملايين عبوة في السنة للبيرة الكحولية، و5 ملايين عبوة للغير كحولية بعبوات الليتر.

وقدر علي رأس مال المشروع بـ 25 فرصة عمل، ومئتي مليون ليرة.

وقال إن كامل تجهيزات ومعدات المعمل تشيكية الأصل، ومن أهم المصانع التي تصنع هذه الخطوط بالعالم، وأضاف أنه من المتوقع أن تحمل البيرة اسم “ارادوس”.