مفتي مصر السابق : ” أبو لهب ” من الممكن أن يدخل الجنة ! ( فيديو )

قال علي جمعة، مفتي #مصر السابق إن “أبو لهب”، عم النبي (صلى الله عليه وسلم)، من الممكن أن يدخل الجنة، رغم توعده من قِبل الله، عز وجل، في قوله تعالى: «تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»، حيث إن الله يرجع في وعيده بالعقاب والعذاب، ولكن لا يرجع في وعده بالجزاء ودخول الجنة.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم” عبر فضائية “سي بي سي”: “الله أنزل في أبو لهب قرآنا، في سورة (المسد)، وجاء التوعد على صيغة الخبر، بيقوله أنت رايح في داهية وهتدخل النار، ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان؟ هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يُؤمن أنه لن يُؤمن، ولكن مأمور أن يُؤمن أنه سيدخل النار حتمًا حتى لو آمن”.

وتابع: “أبو لهب لو قالك أنا آمنت إني في النار، ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل، ويجي يوم القيامة يقوله أنت صدقت إن أنا هدخلك النار؟ لو قاله آه وأنا آمنت بكده وبمحمد، هيقوله خلاص عفونا عنك”.

وواصل: “الله كريم يرجع في وعيده بالدخول للنار، ولكن لا يرجع في وعده بالدخول للجنة”.