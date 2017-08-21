مفتي مصر السابق : ” أبو لهب ” من الممكن أن يدخل الجنة ! ( فيديو )

21 أغسطس، 2017
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قال علي جمعة، مفتي #مصر السابق إن “أبو لهب”، عم النبي (صلى الله عليه وسلم)، من الممكن أن يدخل الجنة، رغم توعده من قِبل الله، عز وجل، في قوله تعالى: «تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»، حيث إن الله يرجع في وعيده بالعقاب والعذاب، ولكن لا يرجع في وعده بالجزاء ودخول الجنة.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم” عبر فضائية “سي بي سي”: “الله أنزل في أبو لهب قرآنا، في سورة (المسد)، وجاء التوعد على صيغة الخبر، بيقوله أنت رايح في داهية وهتدخل النار، ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان؟ هو ليس مأمورا من خلال هذه الآيات أن يُؤمن أنه لن يُؤمن، ولكن مأمور أن يُؤمن أنه سيدخل النار حتمًا حتى لو آمن”.

وتابع: “أبو لهب لو قالك أنا آمنت إني في النار، ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل، ويجي يوم القيامة يقوله أنت صدقت إن أنا هدخلك النار؟ لو قاله آه وأنا آمنت بكده وبمحمد، هيقوله خلاص عفونا عنك”.

وواصل: “الله كريم يرجع في وعيده بالدخول للنار، ولكن لا يرجع في وعده بالدخول للجنة”.

 

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رأيان على “مفتي مصر السابق : ” أبو لهب ” من الممكن أن يدخل الجنة ! ( فيديو )”

  1. المفروض على الأزهر ان يخضع هذا الشيخ للفحص الطبي للتأكد من سلامة قواه العقلية . او فحص الدم لكشف نوعية الحشيش الذي يتعاطاه . فعلا زمن غريب وعجيب يعني اخر شيء كنّا نتوقعه ان تصدر هكذا تصاريح من شيوخ كنّا نعتقد فيهم الصلاح والكمال ، وإذا بهم ينقلبون الى منجمين يعلمون الغيب او يتقولون على الله الاقاويل . لا ادري لمصلحة من يروّجون هذه المعلومات . .. لاحظوا بين كل فترة واُخرى ياتينا بتحليلات لا تخطر الا على بال الحشاشين او المنافقين ؟؟؟؟؟

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