” من الصفر للمئة ” .. ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة لاجئة سورية تمكنت من نيل الشهادة الثانوية

” من الصفر للمئة ” .. ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة لاجئة سورية تمكنت من نيل الشهادة الثانوية

اجتازت لاجئة سورية امتحان شهادة الثانوية العامة الألمانية بنجاح، في ولاية سارلاند، جنوب غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ساربروكر تسايتونغ” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة السورية يمامة خاتكو (19 عاماً)، لجأت إلى لبنان في أيلول 2013 قادمة من القامشلي، نظراً للخطر المحدق بهم، “كونهم آراميون مسيحيون”.

وحصلت عائلة يمامة في لبنان على فيزا إلى ألمانيا، وقضت 5 أيام فقط في الملجأ، ومن ثم تم نقلهم إلى منزل خاص بهم، وبعد أسبوع تمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة.

وتلقت يمامة دروساً خصوصية عبر منحة رولاند برغر، في عدة مواد بينها اللغة الفرنسية، والتي تمكنت من تحسين علامتها درجتين.

وواجهت الشابة صعوبات في التاريخ الألمانية، ومادة اللغة الألمانية، بسبب عدم امتلاكها أي فكرة مسبقة عنهم.

وعبرت الشابة عن نيتها دراسة الصيدلة، لكنها أوضحت أنها لن تستطيع تحقيق ذلك في هذا العام، لعدم حصولها على المجموع المطلوب، ولذلك قررت دراسة الكيمياء في جامعة ساربروكن.