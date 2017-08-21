ميركل السورية ” رقم 2 ” تبصر النور .. عائلة سورية لاجئة في ألمانيا تطلق اسم المستشارة الألمانية على مولودتها الجديدة

21 أغسطس، 2017
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أطلقت عائلة سورية لاجئة في ألمانيا، اسم المستشارة الألمانية على مولودتهم الجديدة، لتصبح ثاني ميركل سورية في البلاد.

ونقلت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، عن مستشفى “سانت فرانتيسكوس”، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه في الأسبوع الماضي (16/8) ولدت أنجيلا ميركل الصغيرة في مستشفى في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وقالت الصحيفة، إن والدا الصغيرة هما آسيا فارعي وخالد محمد، وصلا إلى ألمانيا مع أطفالهم الأربعة قبل عامين.

وأشارت إلى أن الأسرة السورية أعربت عن امتنانها لميركل عبر إطلاق اسمها على الطفلة الخامسة.

وذكرت الصحيفة أن الاسم الكامل للطفلة هو “أنجيلا ميركل محمد” لافتة إلى أنها ستفهم بعد سنوات قليلة أنها تحمل اسم المستشارة الألمانية.

ولا تعتبر هذه الميركل أول ميركل سورية في ألمانيا، حيث سبقتها مولودة سورية أخرى، أطلق عليها والدها مأمون الحمزة اسم ميركل، في السابع والعشرين من شهر كانون الأول 2015.

الجدير بالذكر أن لاجئين سوريين آخرين سبق وأن أطلقوا أسماء أردوغان وترودو (2 أيضاً) على أبنائهم “تعبيراً عن شكرهم لهم”.

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3 آراء على “ميركل السورية ” رقم 2 ” تبصر النور .. عائلة سورية لاجئة في ألمانيا تطلق اسم المستشارة الألمانية على مولودتها الجديدة”

  1. ليش الذبذبه وتمسيح الجوخ على حساب اطفالكم والله عيب. ليش ما تسميها أندريه غاندي أو الام تريرزا أو نجاة الصغيرة مثلا؟؟؟

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  2. السوري ترك خلفة كل شي الا النفاق لانو مزروع بدمو ويجب على الحكومة المانيا طرد هؤلاء لانهم مصابين بفيروس النفاق قد ينتشر بين الالمان ويا ميركل لا تصدقي هؤلاء ومن قبلك سمو حافظ وسليمان وباسل وبشار ليس بمحبتهم لهؤلاء الاوغاد انما نفاقا وهذا هو حالنا خراب ودمار فخذي حذرك منهم وحتى كذبوا على الثورة عندما كانوا يرددون واحد واحد الشعب السوري واحد اذا صار عنا ميركل واردوغان وترامب والسيسي ونتنياهو وبوتين وخامنئي و وشيخ حمد وموزة واللة يستر،اين هي الوحدة.

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  3. بعد كم سنة بحطوا اجرهم بظهرهم و برحلوهم على سوريا بعودا بغيروا اسم بنتهم لحافظه

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