ميركل السورية ” رقم 2 ” تبصر النور .. عائلة سورية لاجئة في ألمانيا تطلق اسم المستشارة الألمانية على مولودتها الجديدة

أطلقت عائلة سورية لاجئة في ألمانيا، اسم المستشارة الألمانية على مولودتهم الجديدة، لتصبح ثاني ميركل سورية في البلاد.

ونقلت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، عن مستشفى “سانت فرانتيسكوس”، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه في الأسبوع الماضي (16/8) ولدت أنجيلا ميركل الصغيرة في مستشفى في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وقالت الصحيفة، إن والدا الصغيرة هما آسيا فارعي وخالد محمد، وصلا إلى ألمانيا مع أطفالهم الأربعة قبل عامين.

وأشارت إلى أن الأسرة السورية أعربت عن امتنانها لميركل عبر إطلاق اسمها على الطفلة الخامسة.

وذكرت الصحيفة أن الاسم الكامل للطفلة هو “أنجيلا ميركل محمد” لافتة إلى أنها ستفهم بعد سنوات قليلة أنها تحمل اسم المستشارة الألمانية.

ولا تعتبر هذه الميركل أول ميركل سورية في ألمانيا، حيث سبقتها مولودة سورية أخرى، أطلق عليها والدها مأمون الحمزة اسم ميركل، في السابع والعشرين من شهر كانون الأول 2015.

الجدير بالذكر أن لاجئين سوريين آخرين سبق وأن أطلقوا أسماء أردوغان وترودو (2 أيضاً) على أبنائهم “تعبيراً عن شكرهم لهم”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواضيع متعلقة

أنجيلا ميركل الحمزة .. عائلة سورية تطلق اسم المستشارة الألمانية على مولودتها ! ( فيديو )

لاجئ سوري يطلق على مولوده اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو تعبيراً عن امتنانه له و لكندا ! ( فيديو )

لاجئان سوريان في كندا يطلقان على مولودهما اسم رئيس الوزراء ” جاستن ترودو “