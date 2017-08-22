” أعلى رقم شهري في تاريخه ” .. الكشف عن عدد المسافرين عبر مطار دبي منذ بداية 2017

” أعلى رقم شهري في تاريخه ” .. الكشف عن عدد المسافرين عبر مطار دبي منذ بداية 2017

قالت مؤسسة مطارات دبي (حكومية)، إن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفع إلى 51.1 مليون مسافر، بزيادة 6.2 بالمائة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأضافت المؤسسة المشغلة لـ”مطار دبي الدولي”، في تقرير الثلاثاء، أن أعداد المسافرين عبر المطار، نما في يوليو/تموز الماضي بنسبة 5.9 بالمائة إلى 8.1 ملايين مسافر، وهو أعلى رقم شهري في تاريخه، مقارنة مع 7.6 ملايين بالفترة نفسها من العام 2016.

ويعتبر مطار دبي، من أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين على رحلات الطيران الدولية، مع وجود 90 ناقلة جوية تربطه بأكثر من 240 وجهة عالمية.

وواصلت الهند صدارتها للمرتبة الأولى من حيث إجمالي أعداد المسافرين المستخدمين للمطار خلال الشهر الماضي بنحو 1.02 مليون مسافر، تلتها المملكة المتحدة بنحو 610.1 ألفا والسعودية 573.2 ألف مسافر.

وأضاف التقرير، أن سوق أمريكا الجنوبية كانت الوجهة الأسرع نمواً بزيادة 59 بالمائة، تليها أسيا 20 بالمائة.

واستقبل مطار دبي الدولي في العام الماضي 83.6 مليون مسافر بنسبة زيادة 7.2 بالمائة، حسب بيانات رسمية سابقة. (ANADOLU)