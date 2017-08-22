ألمانيا : اعتداء جنسي على مسنة داخل شقتها .. و الشرطة تتحدث عن مجهولين يتكلمون الألمانية بصورة سيئة

ألمانيا : اعتداء جنسي على مسنة داخل شقتها .. و الشرطة تتحدث عن مجهولين يتكلمون الألمانية بصورة سيئة

تعرضت مسنة ألمانية لجراح خطرة إثر الاعتداء عليها داخل منزلها في مدينة هايلبورن، التابعة لولاية بادن فورتنبيرغ.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن” الألمانية المحلية، الجمعة (18/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المسنة أصيبت بجراح بعدما تسلل شخاصن إلى شقتها، يوم الأربعاء الماضي، وقاما بالاعتداء الجنسي عليها.

وتمكن المجهولان من الدخول للشقة عبر باب الشرفة المفتوح، وتركوا المسنة بجراحها التي شلتها عن الحركة، في الشقة.

وتم اكتشاف الأمر عن طريق الممرضة التي تعتني بالمسنة، في اليوم الثاني الحادثة، حيث أبلغت الشرطة، وتم نق المسنة للمستشفى.

وبحسب الشرطة، فإن الفاعلين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً، أحدهما كان ذا شعر داكن، بينما الآخر كان أشقراً، ويتكلمون الألمانية بصورة سيئة.