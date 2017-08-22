ألمانيا : تراكم كبير لقضايا الطعن بقرارات الترحيل .. و محكمة ترفض لجوء عائلة روسية قالت إن المافيا تلاحقها !

تراكمت بشكل كبير في المحاكم الألمانية قرارات الترحيل المطعون فيها، خصوصاً من تزايد طلبات اللجوء المرفوضة.

وقالت صحيفة “نويه روهر تسايتونغ” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عدد دعاوى الطعن لدى محكمة “غيلسكيرشن” وصل إلى 8486، فيما عزت سبب الزيادة لكثرة عدد طلبات اللجوء المرفوضة من قبل المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة.

وتحدثت الصحيفة عن تيريزا وولديها، الذين لجؤوا من روسيا إلى ألمانيا، واستفادت تيريزا من حقها بطعن قرار رفض لجوئها مرفقاً بقرار ترحيل، حيث تتم دراسة الدعوى المقدمة من قبلها.

واشتكت تيريزا من الأوضاع المعيشية في روسيا، والمافيا الشيشانية التي تلاحقهم، حيث اختفى زوجها على يد تلك المافيا، وهددوها بقتل ابنها واغتصاب ابنتها.

وحاولت المرأة الاختباء عند معارفها مع أولادها، إلا أن العصابة عثرت على المنزل وأحرقته، على حد قولها.

وأيد القاضي خلال جلسة النطق بالحكم قرار المكتب الاتحادي، القاضي بترحيل العائلة، وعزا ذلك لعدم وجود خطر الملاحقة والاضطهاد على يد المافيا في حال عودتهم، كما أن الحماية المؤقتة لا تصلح لهم، لأن خطر التعذيب لا يواجههم في روسيا، إضافة لأن على السطات الروسية تولي أمر المافيا لمكافحتهم.

وقالت الصحيفة إن غالبية المحاكم الألمانية باتت تؤيد قرارات المكتب الاتحادي في الترحيل ورفض اللجوء، حيث أنها توافق على 13% فقط من الدعاوى المقدمة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة تيريزا تنتهي حكاية اللجوء، إلا أن الترحيل يبقى عائقاً أمام السلطات الألمانية، لعدم امتلاك العائلة جوازات سفر، حيث يبقى الأمر بيد روسيا في حال وافقت على استصدار جوازات سفر بديلة أو لا.