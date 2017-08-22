المغرب : استياء كبير بعد انتشار فيديو اغتصاب جماعي لفتاة في ” حافلة “

أظهر شريط فيديو أقل ما يوصف بأنه صادم تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في #المغرب، عدداً من الشباب وهم يحاولون اغتصاب فتاة داخل إحدى حافلات النقل العمومي، بما عرف بحادثة ” #فتاة_الحافلة_البيضاء “.

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد قام 3 مراهقين بنزع ملابس الفتاة وتلمسها بطريقة لا أخلاقية مع توثيق ذلك بالكاميرا، وسط موجة من الضحك والصراخ، في حين حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها والبكاء من أجل تركها والابتعاد عنها.

من جهتها، قالت شركة حافلات “نقل المدينة” التي جرت الحادثة داخل إحدى حافلاتها، في بيان لها امس الاثنين، إن “السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال المتورطين، وإن المعطيات الأولية للتحقيق الذي تقوم به الشركة مع الأجهزة الأمنية، تبين أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 18 أغسطس”.

وردا على موجة الغضب التي تعرض لها سائق الحافلة من طرف المغاربة بسبب عدم تدخله لإنقاذ الفتاة وصدّ المعتدين، بينت الشركة بحسب ما اوردت قناة العربية أنه “لا يمكن لها حاليا التأكد من أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة، لأن مدة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة لا تتيح معرفة ردة فعل السائق، خاصة أنه في فترة من الفيديو قام المعتدون بترك الضحية تهرب”

وذكرت الشركة أن التحري حول الحادثة مازال جاريا لتحديد هويات جميع المشتبه بهم في الاعتداء، مؤكدة أن “سائقي حافلاتها يتعرضون يوميا إلى اعتداءات وتهديدات بالسلاح الأبيض، وقذفهم بالحجارة من طرف المعتدين، كما أنهم يعرّضون حياتهم للخطر لأجل ضمان سلامة المسافرين”.

ولقي هذا الحادث اللاأخلاقي موجة استنكار واسعة من قبل المغاربة، لاسيما أن بعض وسائل الإعلام المغربية أشارت إلى أن الفتاة تعاني من تأخر عقلي.

وقال أحد المدونين من مدينة سلا في تعليق له على الواقعة: “ما وقع اليوم بمدينة من مدن المغرب لا يمكن السكوت عنه أبدا، لأنه جريمة ضد الإنسانية والمجتمع بأكمله، وضرب بعرض الحائط لكل القوانين المغربية، بما أننا وصلنا إلى محاولة اغتصاب فتاة مختلة عقلياً في حافلة نقل عمومي وفي وضح النهار، سلام علينا، انتظروا المفاجآت ما دام العقاب غير صارم”.

من جهته، استغرب الناشط أحمد زوبير، عدم تدخل أي أحد في الحافلة من أجل إنقاذ الفتاة، مضيفا أن الحادثة “تصيب النفس بالاشمئزاز، لأنه حتى الحيوانات لا تقوم بذلك”.

إلى ذلك، دخلت جمعية “ماتقيش ولادي لحماية الطفولة” على الخط، مطالبة بتدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفتح تحقيق في النازلة واعتقال “المجرمين” ومحاكمتهم.

كما دعت الهيئة ذاتها كل المجتمع المغربي إلى التحرك لمواجهة هذه التصرفات الهمجية.

وأكدت نجية أديب، رئيسة “ماتقيش ولادي”، أنها باشرت الإجراءات القانونية من أجل تقديم شكوى يوم غد الثلاثاء لدى الوكيل العام للملك في الموضوع، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذا الفعل الإجرامي المتجسد في تمزيق ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد الهمجية من لدن مراهقين.