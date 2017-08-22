بابا الفاتيكان يدعو لوقف عمليات طرد اللاجئين الجماعية و تحسين ظروف استقبالهم

بابا الفاتيكان يدعو لوقف عمليات طرد اللاجئين الجماعية و تحسين ظروف استقبالهم

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الإثنين، إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للاجئين وتحسين ظروف استقبالهم في الدول التي يفدون إليها.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أن بابا الفاتيكان طالب- في رسالة بهذا الغرض- حكومات الدول المختلفة بضرورة توفير الحماية والترحيب والعمل على إدماج اللاجئين داخلها، مؤكدًا أن «مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية يلزمنا جميعا بضرورة تقديم الحماية الشخصية للاجئين على مقتضيات الأمن القومي». (أ ش أ)