بابا الفاتيكان يدعو لوقف عمليات طرد اللاجئين الجماعية و تحسين ظروف استقبالهم

22 أغسطس، 2017
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دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الإثنين، إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للاجئين وتحسين ظروف استقبالهم في الدول التي يفدون إليها.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أن بابا الفاتيكان طالب- في رسالة بهذا الغرض- حكومات الدول المختلفة بضرورة توفير الحماية والترحيب والعمل على إدماج اللاجئين داخلها، مؤكدًا أن «مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية يلزمنا جميعا بضرورة تقديم الحماية الشخصية للاجئين على مقتضيات الأمن القومي». (أ ش أ)

 

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رأي واحد على “بابا الفاتيكان يدعو لوقف عمليات طرد اللاجئين الجماعية و تحسين ظروف استقبالهم”

  1. فوتهم على بيتك وحطهم داخل الفاتيكان عندك .. يخرب بيتك شو منافق .. بابا المنافقين !!

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