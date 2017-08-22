بالفيديو .. مغاربة يضبطون ” إمام مسجد ” يمارس الرذيلة مع نساء متزوجات

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في #المغرب ، يظهر أشخاصًا يقومون بتجريد شاب ملتحٍ من ملابسه، قالوا إنه إمام حيهم.

واعتدى مجموعة من المواطنين من إقليم أزيلال المغربية، على الإمام، بعد ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة، بحسب شبكة “اليوم 24”، وجرّد المعتدون، الإمام، من ثيابه، باستثناء ملابسه الداخلية، وقاموا بتكبيل يديه، وأجبروه على النظر إلى عدسة أحد الهواتف الجوالة التي وثقت الحادثة.

وقال شخص، قام بالتعليق في الفيديو، إن الشخص الموقوف تمّ ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس، وتمت مراقبة تحركاته من قبل سكان المنطقة ليتضح أنه اعتاد على ممارسة الرذيلة في أوقات الليل، حيث بلغ عدد النسوة اللواتي مارس معهن الجنس، 7 نساء، بحسب مصادر محلية.