بحضور صورة بشار و غياب الإدارة الذاتية .. تنصيب مطران جديد للسريان الأرثوذوكس في الحسكة

قالت شبكة “رووداو” الكردية، الاثنين، إن مسيحيين من طائفة السريان الأرثوذكس احتفلوا في مدينة الحسكة بتنصيب مطرانهم الجديد، بعد 4 سنوات من مغادرة المطران السابق للبلاد.

وتمت مراسم تجليس المطران مار موريس عمسيح ، على كرسي أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في الحسكة، من قبل المار أغناطيوس أفرام كريم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

ونقلت الشبكة عن ناشطين كرد، أنه “على الرغم من أن مدينة الحسكة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة الإدار الذاتية، إلاّ أن صورة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد علقت على باب الكاتدرائية، مشيرين إلى أن “الدعوة لم توجه لمسؤولي الإدارة الذاتية للمشاركة في حفلة تنصيب المطران”.

وأضافوا أن “مسؤولي النظام السوري في المحافظة شاركوا في الحفلة ورفعوا صورة للرئيس السوري أمام الكاتدرائية”.