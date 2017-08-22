فرع متجر معروف في ألمانيا يخلي رفوفه من البضائع في رسالة مبتكرة للعنصريين !

أرسلت سلسلة متاجر “إيديكا”، رسالة لأولئك المعادين للاجئين والعنصرين، أوضحت فيها بطريقة مبتكرة، كيف ستبدو ألمانيا فقيرة من دون التنوع الذي تعيشه.

موقع “هافنغتون بوست” بنسخته الألمانية، نشر تقريراً، أول أمس الأحد، قال فيه، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مسؤولي أحد فروع إيديكا في حي “هافنسيتي” في هامبورغ، قاموا بإفراغ رفوف المتجر من المنتجات الأجنبية، ووضعوا بدلاً منها ملصقات تعبر عن الحال بعد هذه العملية.

وانتشرت في الإنترنت التعليقات حول ذلك، حيث أظهرت تغريدة لأحد مستخدمي تويتر يدعى سفين، مرفقة بأحد صور السوبر ماركت، وعلق فوقها: “إن هذا الرف ممل جداً بدون تنوع”.

كما نشر زبون آخر لمتاجر إيديكا صورة من المتجر، وعلق في تويتر، تحت عنوان “يوم التنوع”: “تبدو الرفوف وكأنها من أحد متاجر كوبا”.

وقد تمت مشاركة الصور الملتقطة من هذا الفرع آلاف المرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين من قاموا بالمشاركة، صفحة فيسبوك الخاصة بمنظمة الوردة البيضاء “فايسه روزه”.

وعلقت لافتة عند رفوف الخضروات نصف الفارغة، كتب عليها: “خياراتنا اليوم محدودة، يجب على العملاء أن يتخلوا عن الطماطم القادمة من إسبانيا والزيتون القادم من اليونان”.

ووضع ملصق على رف الأجبان الفارغ تماماً كتب عليه: “هكذا يبدو الرف فارغاً بدون أجانب” حسناً، حتى الجبن من فرنسا أو هولندا غير متوفر هنا، غالبية المنتجات التي نشتريها مستوردة.

وبهذا العمل أرادت “إيديكا” أن تظهر الصورة الحقيقية للعنصريين، وتبين لهم كيف ستكون الرفوف فارغة إذا تم حظر جميع المنتجات القادمة من الخارج، فمعظم البضائع التي يستهلكها الألمان في الحياة اليومية، سواء كانت الجبن أو الفاكهة أو النقانق أو حتى المشروبات، مستوردة، ربما هذا ما يريد العديد من “النازيين الجدد” أن يتناسوه، بحسب ما أورد الموقع.

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت سلسلة متاجر “إيديكا” هي من قامت لوحدها بتنظيم ما يسمى بـ “يوم التنوع”، أو ما إذا كان عمل فني يقف وراء ذلك، وفق المصدر ذاته.