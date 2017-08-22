منصة قدري جميل الروسية ترفض ” رحيل بشار الأسد ” و تفشل اجتماع ” توحيد المعارضة ” في الرياض

22 أغسطس، 2017
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انتهى اجتماع عقدته فصائل المعارضة السورية في الرياض، الثلاثاء، دون التوصل إلى نتائج، حسب ما أفاد احد المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد شكل عقبة في طريق التوصل إلى موقف موحد للمشاركة في مفاوضات السلام. بحسب ما نقلت وكالة فرانس براس.

والاثنين بدأت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة المدعومة من السعودية اجتماعا مع وفود من معسكرين معارضين هما ما يسمى “منصة القاهرة” و”منصة موسكو”، في محاولة للتوصل إلى إجماع حول استراتيجية مشتركة للتفاوض.

وصرح أحمد رمضان من الهيئة العليا للمفاوضات: “رفض ممثلو مجموعة موسكو الإقرار بأي نصٍّ يشير إلى مطلب الشعب السوري برحيل بشار الأسد، وأن لا يكون له أي دور في السلطة الانتقالية”.

وأضاف “هناك قدر مهم من التفاهم تم بين وفد الهيئة العليا ووفد مجموعة القاهرة، وقد أعاق تشدد مندوبي مجموعة موسكو دون الاستمرار في الجهود لضم ممثلين عن المجموعتين إلى وفد المفاوضات”.

ولم يصدر أي تصريح من مجموعة موسكو. (AFP)

 

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رأيان على “منصة قدري جميل الروسية ترفض ” رحيل بشار الأسد ” و تفشل اجتماع ” توحيد المعارضة ” في الرياض”

  1. ذكرني هذا (المعارص) يوم اعلن حافظ الاسد تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية لتشارك البعث الحزب الحاكم اسما والدابة التي ركبها الاسد لتحقيق طغيانه وديكتاتوريته وطائفيته فعلا
    فقد تفوق كثير ممن كانوا محسوبين يوما كمعارضين للبعث على البعثيين انفسهم في التذلل والنفاق لحافظ الاسد فتحولوا الى حذاء يلبسه ذلك القاتل ليسير في طريقه القذر الذي نرى نتائجه المدمرة اليوم
    قدري جميل انت اسوأ من اي موالي وتعلن (المعارصة) خدمة للقاتل والحق ليس عليك بل على من يقبل الجلوس معك مهما كانت الضغوط الدولية او المحلية

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