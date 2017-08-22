مهاجمة للمنازل وتحطيم للمحال .. مظاهرات تركية ضد السوريين في قونيا على خلفية ادعاءات تحرش و شجار انتهى بمقتل سوري ( فيديو )

مهاجمة للمنازل وتحطيم للمحال .. مظاهرات تركية ضد السوريين في قونيا على خلفية ادعاءات تحرش و شجار انتهى بمقتل سوري ( فيديو )

تظاهر مئات الأتراك في مقاطعة “كارابينار” التابعة لمدينة قونيا، جنوب غربي تركيا، مطالبين بترحيل السوريين من أحياء المنطقة.

وقالت صحيفة حرييت التركية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مظاهرة الأتراك جاءت عقب شجار مسلّح نشب ليلة الأحد الماضية، في حي الفاتح من مقاطعة كارابينار، نتيجة اتهامات بالتحرّش بين سوريين وأتراك، ما أسفر عن سقوط قتيل سوري وجريح سوري آخر.

وبدء مئات الأتراك تظاهرهم بشكل سلمي، ثم قام عدد منهم بمهاجمة منازل السوريين ومحلاتهم التجارية في المقاطعة، كما حاولوا إطلاق النار على المتواجدين من السوريين في منازلهم، إلّا أنّ قوات الشرطة تمكّنت من إخلاء المنازل منعاً لحدوث الكارثة.

ووفقاً للادعاء، فقد دعا سكان المنطقة لهذا التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليبدؤوا بالتجمع في تمام الساعة التاسعة من مساء الأمس في ميدان أنيت، وهتفوا بعبارات تعبّر عن رغبتهم بترحيل السوريين، وغنّوا النشيد الوطني التركي، إلّا أنّ قوات الشرطة تمكّنت من تفريقهم وإبعادهم عن الميدان.

وتوجه قسم كبير من المتظاهرين بعد تفريق قوات الشرطة لهم، إلى مبنى سكني للسوريين في حي “شَتين” من المقاطعة، ودفعت مخاوف قوات الشرطة من تصعّد الأمور للاستعانة بقوات مكافحة الشغب، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة المياه.

ونالَ مسؤول حزب العدالة والتنمية في المقاطعة “ناجي تارتان” نصيبه من المياه أثناء تواجده أمام المبنى، ولم تذكر الصحيفة سبب تواجده في تلك المنطقة حينها.

فيما بعد، وصل حاكم مقاطعة كارابينار (القائم مقام) مصطفى كاراجا، وحاولَ إقناع المتظاهرين بالتفرّق، واعداً إيّاهم بترحيل السوريين من المقاطعة، الأمر الذي ساعد قليلاً بتفرقة قسم منهم، وتم إخلاء البناء من اللاجئين السوريين، وفقاً للصحيفة.

ولم يكتف المتظاهرون بوعد القائم مقام، فهاجموا عدّة منازل ومحلات تجارية للسوريين في مركز المقاطعة، وحطموا الواجهات مستخدمين الحجارة والعصي، كما حاول البعض منهم إطلاق النار على منازل السوريين، إلّا أنّ قوات الشرطة تدخلت مجدداً.

ومع استمرار التوتر في المدينة زادت الشرطة من إجراءاتها الأمنية خوفاً من تصعيد جديد من قبل سكان المقاطعة.

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تركيا : تركي يقتل سورياً و يصيب شقيقه بـ ” بندقية صيد ” خلال شجار نشب نتيجة اتهامات بالتحرش ( فيديو )

قتل شاب سوري وأصيب آخر، خلال شجار مسلح بين سوريين وأتراك، في مدينة قونيا، يوم الأحد الماضي (20/8).

صحيفة “حرييت” التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار وقع في حي الفاتح، ووفقاً للادعاءات، فإن التركي “محمد إرتونش” (20 عاماً)، مع صديقين له، التقى وجهاً لوجه بجاره السوري مصطفى المحمد (35 عاماً)، مع ابنه وشقيقه وابن شقيقه، حيث كان الطرفان على خلاف نتيجة تحرش مصطفى وشقيقه بشقيقة إرتونش، بحسب ما نقل عن شهود عيان من سكان الحي.

واستخدم إرتونش بندقية صيد، وأطلق النار على الشقيقين السوريين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بليغة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى “كارابينار” الحكومي، حيث فارق مصطفى الحياة، فيما نقل شقيقه “حسين”، إلى قونيا لاستكمال علاجه.

وتجمع أتراك من أقارب “إرتونش” أمام المستشفى، ليندلع شجار جديد بينهم وبين أقارب السوريين الضحايا، ما دفع قوات الأمن للتدخل والتمركز أمام المستشفى.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة اعتقلت التركي مطلق النار، إلى جانب اثنين من أصدقائه، وما تزال التحقيقات مستمرة.