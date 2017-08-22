نائبة إسرائيلة تطالب بسحب جنسية مطران التقى ببشار الأسد

22 أغسطس، 2017
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قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” انه في اعقاب النشر عن لقاء المطران عطاالله حنا مع بشار الأسد، توجهت عضو لجنة الخارجية والامن عنات باركو (الليكود) الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية ارييه درعي وطالبتهما بفصل حنا من منصبه (!) وسحب جنسيته.

وقالت باركو في رسالتها ان “المقصود ليس لقاء له دلالة دينية – ايمانية، بل لقاء مستفز لدولة إسرائيل، التي يعيش ويكسب رزقه فيها. ولهذه الأسباب، أوصي فورا بإلغاء جنسيته الإسرائيلية من خلال الطعن أمام محكمة الشؤون الإدارية. وإلى جانب هذه الخطوة، أناشدكما أن تدرسا الخطوات على المستوى الدبلوماسي، بما في ذلك إعلانه كشخص غير مرغوب فيه بعد إلغاء جنسيته، وبالطبع التوجه الى اليونانيين والقول لهم إنه يمثل كنيستهم بطريقة مخزية وتستحق الشجب”.

وأضافت: “من الواضح أنه بالنسبة للشخص الذي يتوق لبشار الأسد والدولة المعادية سوريا، فان الباب مفتوح وهو مدعو إلى الانتقال للعيش هناك”.

ونقلت الصحيفة انه “تم تحويل الرسالة الى المستشارين القانونيين في سلطة السكان والهجرة لكي يعدوا وجهة نظر قانونية”.

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رأيان على “نائبة إسرائيلة تطالب بسحب جنسية مطران التقى ببشار الأسد”

  1. محاولات تلميع بائسة وإعادة إنتاج مضحكة … المهم أن الكلب العلوي التقى برمز اسرائيلي

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  2. لو كانت هذه النائبة صادقة في دعوتها لتحدثت عن جرائم النظام منذ زمن طويل ولكن احدا من المسؤولين الاسرائيليين لا يفعل ذلك لان بشار قدم لهم ما لم يحلموا به في اجمل احلامهم
    واذا كانت صادقة فان الطلب لهذا المطران ان يذهب ويعيش في رعاية الاسد هي دعوى عادلة وتستحق الوقوف عندها فمن يحب الاسد عليه ان يجرب حكمه ولو لايام عندها سيعرف اي جريمة ارتكبها بحق نفسه قبل الاخرين

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