وزير خارجية ألمانيا يقول إن زوجته تعرضت لتهديدات من قبل موالين للرئيس التركي بعد انتقاده لتصريحاته

وزير خارجية ألمانيا يقول إن زوجته تعرضت لتهديدات من قبل موالين للرئيس التركي بعد انتقاده لتصريحاته

قال وزير الخارجية الألماني، سيجمار غابرييل، إن زوجته تلقت تهديدات من موالين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب انتقاده لسياساته.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن الوزير قوله، إن “مهاجمة أردوغان المستمر للحكومة الألمانية، دفع بعض حلفائه لتهديد زوجتي”.

وأعرب غابرييل عن أسفه لترجمة بعض الناس لتصرفات الرئيس التركي ضد ألمانيا بهذه الطريقة ليجدوا مبررا لمضايقة عائلته.

وتلقت أنكي غابرييل، الاثنين، تهديدات على جهاز الرد عن المكالمات الخاص بعيادة لطب الأسنان تعمل فيها كـ”طبيبة أسنان”.

وأرجع الوزير الألماني ما تعرضت إليه زوجته لانتقاده في وقت سابق سياسات الرئيس التركي وتصريحاته التي دعا فيها الأتراك الألمان إلى عدم التصويت لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية.