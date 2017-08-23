ألمانيا : أسرة سورية تعثر على ” أذن خنزير ” في صندوق بريدها .. و الشرطة تحقق بجريمة كراهية

ألمانيا : أسرة سورية تعثر على ” أذن خنزير ” في صندوق بريدها .. و الشرطة تحقق بجريمة كراهية

تجري الشرطة الألمانية تحقيقاتها حول قيام شخص مجهول بوضع “أذن خنزير”، في الصندوق البريدي لأسرة سورية، في مدينة كوتبوس التابعة لولاية براندنبورغ.

وقالت صحيفة “ميركيشه ألجماينة”، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، أول أمس الاثنني، أن مجهولاً قام بوضع رسالة مثيرة للإشمئزاز في صندوق بريد عائلة سورية، وقامت الشرطة بضبط آثار الحمض النووي، ويجري التحقيق في جريمة الإهانة، والتحريض على فتنة.

وافترضت الشرطة، وفقاً للمعلومات التي تم الإعلان عنها بأن هذا الفعل له خلفية كراهية للأجانب.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، أنه من خلال اسم العائلة الموجود على صندوق البريد، يمكن معرفة بأنهم من خلفية إسلامية، مشيرة إلى أن هذا قد يوضح خلفية الرسالة.

ومن المحتمل أن تكون أذن الخنزير قد ألقيت في صندوق البريد في عطلة نهاية الأسبوع، وقد تحرزت الشرطة على الأذن، وكذلك آثار الحمض النووي.

ويعيش في شقة العائلة السورية، رجل وأربعة أطفال، ووفقاً للشرطة، فقد تم وضع ملصقات تحتوي على دوافع سياسية، على ذات الصندوق البريدي للمنزل، في وقت سابق من العام الماضي.