ألمانيا : إجراء تأديبي بحق رجال شرطة شتموا لاعب كرة قدم

أثار شريط فيديو على موقع يوتيوب الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية الألمانية. ويُظهِر الشريط مجموعة صغيرة تنتمي لشرطة مكافحة الشغب بولاية هيسن غربي ألمانيا، وهي تشتم مهاجم فريق لايبزيغ الألماني تيمو فيرنر من خلال ترديدها لبعض أغاني جماهير البوندسليغا، التي تهجو اللاعب في مدرجات ملاعب الدوري الألماني.

ويُظهر الفيديو رجال الشرطة بزيهم الرسمي في أحد مراكز الشرطة، حسبما جاء في صحيفة “بيلد” الألمانية التي كانت سباقة إلى تناول محتوى الشريط. وقد أكدت شرطة الولاية صحة هذا الفيديو، حيث انتقدت محتواه، مستنكرة تصرف مستخدميها، كما قامت بالاعتذار رسمياً إلى نادي لايبزيغ.

وأكد المسؤولون في مقر شرطة مكافحة الشغب في ولاية هيسن أنه تم البدء في إجراء تأديبي بحق رجال الشرطة، الذين سبوا اللاعب في الفيديو.

ويعتبر تيمو فيرنر من بين لاعبي الدوري الألماني المثيرين للجدل، ويٌواجَه بصافرات الاستهجان في جل ملاعب الدوري الألماني، منذ تظاهره بالسقوط في منطقة الجزاء في المباراة، التي جمعت فريقه لايبزيغ بفريق شالكه في لقاء الذهاب بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز لايبزيغ بهدفين لهدف واحد. (DW)