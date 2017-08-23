ألمانيا تشهد أكبر مشاركة حزبية في انتخابات تشريعية منذ 1991

ألمانيا تشهد أكبر مشاركة حزبية في انتخابات تشريعية منذ 1991

قال مدير لجنة الانتخابات التشريعية الألمانية ديتر زارايتر اليوم الثلاثاء، إن 42 حزبا تشارك في الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر / أيلول المقبل، للمرة الأولى منذ توحيد شطري البلاد عام 1991.

وأضاف زارايتر أن من بين الأحزاب الـ 42 يشارك 16 حزبا لأول مرة وفق تصريحات نقلتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

ولم يشر المسؤول الألماني إلى أكبر مشاركة سابقة للأحزاب في انتخابات تشريعية، لكن 23 حزبا شاركوا في الانتخابات الأخيرة عام 2013.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في انتخابات الشهر المقبل حزبا الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي، اللذان يشكلان تحالفا سياسيا تحت اسم “الاتحاد المسيحي” (يمين وسط) بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويتصدر استطلاعات الرأي بـ 39 % من نوايا التصويت، إضافة إلى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) الذي يحظى بتأييد 24 % من الناخبين، واليسار بـ 9 %، والخضر (يسار) بـ 8 %.

وتأمل ميركل الفوز بولاية رابعة من أربع سنوات على رأس الحكومة الألمانية.

ومضى مدير لجنة الانتخابات قائلا، إن الأحزاب الـ 42 قدمت 4828 مرشحا يتنافسون على 630 مقعدا، هي إجمالي مقاعد البوندستاغ (البرلمان).

وسجل عام 1998 أكبر عدد من المرشحين للبرلمان وبلغ حينها 5062 مرشحا.

وقال زارايتر إنه “متفائل بشأن حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة.. ستحقق انتخابات 2017 نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة”.

وأجريت آخر انتخابات تشريعة في ألمانيا عام 2013، وبلغت نسبة المشاركة فيها 71.5 %.

وفي ألمانيا البالغ عدد سكانها قرابة 82.6 مليون نسمة، يحق لـ 61.5 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. (ANADOLU)