ألمانيا : ضبط حبوب مخدرة على شكل رأس ” ترامب ” قيمتها آلاف الدولارات

اعتقلت الشرطة الألمانية أباً وولده (17 عاماً) تورطا في جريمة تهريب أقراص مهلوسة على شكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصادرت الشرطة الحبوب البرتقالية والتي قدر ثمنها بـ 46 ألف دولار في سيارة ضمن حملة تفتيش عشوائية بمدينة اوسنابروك، وتحديدا على الطريق السريع A30، الذي يصل بين النمسا وألمانيا.

ووجدت الشرطة، بحسب الترجمة التي أوردتها صحيفة “إيلاف” السعودية، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 5 آلاف حبة “اكستاسي” في أكياس بلاستيكية مع أمول نقدية.

وظهرت “مخدرات دونالد ترامب” في بريطانيا أيضاً تحت شعار “ترامي يجعل الاحتفال ممتعا من جديد”.

ويربط الطريق السريع A35 أمستردام ببرلين ووارسو، وغالبا ما تراقبه الشرطة لرصد عمليات تهريب المخدرات.