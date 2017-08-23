إرتفاع عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا

سجل عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا ارتفاعا جديدا خلال تموز/يوليو الماضي. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في ردها على طلب إحاطة للكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك بلغت في تموز/يوليو الماضي 620 طلبا، مقابل 433 طلبا في حزيران/يونيو الماضي، و490 طلبا في أيار/ مايو الماضي.

وبحسب بيانات الوزارة في الرد على طلب الإحاطة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء(23 آب/أغسطس 2017) بلغت نسبة طالبي اللجوء الأتراك الذين حصلوا على حماية في ألمانيا الشهر الماضي 22%، مقابل 8.7% في آذار/مارس الماضي، أي قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في نيسان/أبريل الماضي.

وبوجه عام، ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا الصيف الماضي.

وقالت النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داجديلن، في تصريحات لـ”د.ب.أ” إن الارتفاع المستمر في عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك يدل على أن تركيا تضرب “بالديمقراطية وسيادة القانون ومراعاة كرامة الإنسان عرض الحائط منذ فترة طويلة”.

وطالبت داجديلن بوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وقالت: “على خلفية هذا العدد المرتفع من اللاجئين وحده فإنه لم يعد من الممكن الاستمرار في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد وحصولها في إطار ذلك على مساعدات سنوية لما قبل الانضمام تبلغ 630 مليون يورو. هذه المهزلة يتعين أن تنتهي تماما”. (DPA-DW)