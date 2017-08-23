إصابة مراسل تلفزيون النظام بحلب ” شادي حلوة ” في ريف الرقة و نقله إلى المستشفى ( صور )

إصابة مراسل تلفزيون النظام بحلب ” شادي حلوة ” في ريف الرقة و نقله إلى المستشفى ( صور )

أصيب “شادي حلوة”، مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب، وصبي قائد ميليشياته المحلية سهيل الحسن، بكسور ورضوض، جراء ما قال الإعلام الموالي، إنه حادث سير تعرض له، الثلاثاء.

وذكرت مصادر إعلامية موالية، بحسب ما رصد عكس السير، إن حلوة “تعرض لحادث سير على طريق حلب خناصر، عندما كان ذاهباً لتغطية انجازات الجيش بريف الرقة”.

وأشارت المصادر إلى أن “المصور الحربي شريف”، أصيب هو الآخر.

ونشرت شبكات إخبارية وصفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للحلوة تظهره في المستشفى بعد “الحادث”.

وكان حلوة نشر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشوراً، صباح الثلاثاء، قال فيه: “إلى ريف الرقة …”.

ويعتبر حلوة من أشهر مراسلي تلفزيون بشار الأسد في حلب، وقد اشتهر بمقاطعه المصورة الكوميدية التي تجمعه بقائد الميليشيات المحلية سهيل الحسن، إلى جانب المقطع المصور الذي يظهره وهو يقوم بتصوير وإخراج معارك خلبية مع عناصر حزب الله.

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