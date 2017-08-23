اعتقال شخصين في المغرب للاشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة

23 أغسطس، 2017
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قالت قناة (2إم)التلفزيونية الرسمية الثلاثاء إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يُشتبه بصلتهما بالأشخاص المشتبه بارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 13 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية .

وأضافت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتُقل في الناضور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويُشتبه بصلته بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط. ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.

وقال التقرير إنه لم يتم تحديد صلة مباشرة بين المشتبه به والخلية المكونة أساسا من شبان مغاربة والتي دبرت هجوم برشلونة ولكنه احتفى بالهجوم على فيسبوك .

وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتُقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر . وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرق إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية.

وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا يوم الأحد. ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق. (REUTERS)

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رأي واحد على “اعتقال شخصين في المغرب للاشتباه بصلتهما بمهاجمي برشلونة”

  1. انا برأيي لازم بيعتقلوا كل شعب المغرب لانه شعب وسخ أغلب من ينتمي الى التنظيمات الإرهابية التي تشوه الاسلام هم من هذا الشعب. عالرغم من أنهم أفسد شعب في أوربا و العالم: سرقة و مخدرات و دعارة و بالاخير بتشوفه ملتحي و بالكاد ينطق اللغة العربية و يدعي انه يقاتل الكفار. طب روح قاتل الكفار في المغرب أو ابناء بلدك اللي عم يعيثوا فساد بأوربا.

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