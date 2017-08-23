البطريرك أفرام الثاني : ” سوريا تعيش مرحلة الانتصار على الإرهاب بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري “

زعم البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن “سوريا تعيش اليوم مرحلة الانتصار بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري والتي تملأ قلوبنا بالامل بالنصر النهائي على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن”.

وقال البطريرك أفرام الثاني خلال حفل استقبال أقيم في مبنى محافظة الحسكة، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام: “إننا نعيش نهاية مرحلة صعبة تمثلت في عدوان غاشم على بلدنا سورية ولقد حان الوقت لتوحيد الجهود لاعادة الأعمار والنهوض بسورية من جديد” معربا عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء سورية”.

ودعا البطريرك أفرام الثاني أبرشية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بالحسكة إلى أن تكون في خدمة الإنسان “بغض النظر عن انتمائه” وأن تستمر بتقديم المساعدة ليبقى هذا البلد عزيزا قويا بوحدته الوطنية الراسخة والتي قل نظيرها.