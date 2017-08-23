السعودية : القبض على مراهق رقص “ ماكارينا ” بشارع عام في جدة ! ( فيديو )

23 أغسطس، 2017
1

ألقت شرطة #مكة_المكرمة في #السعودية القبض على مراهق أدى رقصة “ماكارينا” الشهيرة أمام سيارات متوقفة عند إحدى الإشارات في شارع التحلية بجدة.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الإعلامي للشرطة، أنه وبعد ظهور مقطع فيديو قامت الجهات الأمنية بتحرياتها اللازمة، وتمكنت من الوصول للمتهم، حيث يعتبر ما قام به تعطيلا للحركة المرورية ومساسا بالآداب العامة، وفق شبكة “أخبار 24”، وبيّن أن المتهم، هو حدث يبلغ 14 عاما من العمر، حيث تم إيقافه لسماع أقواله، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر لمراهق وهو يتجه نحو السيارات المتوقفة عند إشارة بشارع التحلية في جدة، ويبدأ بالرقص على وقع موسيقى “ماكارينا” الشهيرة، فيما يقوم آخر بتصويره.

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “السعودية : القبض على مراهق رقص “ ماكارينا ” بشارع عام في جدة ! ( فيديو )”

  1. والله اكثر مايضحكني هو ان شاب او فتاة يظهر على فيديو موبايل في شوارع السعودية وهو يقوم بهكذا عمل(مع عدم اهتمامي وتشجيعي لهذه التصرفات) يتم القبض عليه ونعته بأقذع الصفات.
    ولو أن نفس الشاب أو الفتاة تصرف بنفس السلوك أمام كاميرات شبكات الإعلام السعودية لاصبح نجما من نجوم اراب غوت تالنت….

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.