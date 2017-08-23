السلطات اليابانية تحذف فيديو عن السياحة تظهر فيه ” ممثلة إباحية ” ( فيديو )

اضطرت سلطات محافظة مياغي اليابانية، التي تقع شمالي شرق البلاد، إلى حذف فيديو من موقعها الإلكتروني يروج للسياحة في المحافظة.

وأفادت صحيفة “اليابان تايمز” اليوم الاثنين بأن السلطات اتخذت قرارا بحذف هذا الفيديو الذي كانت بطلته ممثلة إباحية، بعد أن تلقت نحو 400 من الشكاوى والتعاليق النقدية، حيث وصف المشاهدون اليابانيون هذا الفيديو بأنه “إباحي وبذيء”.

ويظهر الفيديو الممثلة اليابانية المدعوة “شيزوكا سايتو” وهي تجول معالم تاريخية للمحافظة، كما تتحدث البطلة في الفيديو مع سلحفاة، تعتبر رمزا للمحافظة، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأثار غضب اليابانيين، وفقا للصحيفة، التركيز في الفيديو على شفة الممثلة وبعض أقوالها، التي تحمل، في رأي المشاهدين، طابعا إباحيا.

يذكر أن محافظ منطقة مياغي عبر عن تأكده بأن هذا الفيديو ساعد على زيادة التدفق السياحي إليها، وقد رفض المحافظ في وقت سابق حذف الفيديو.