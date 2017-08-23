السويداء : عائلة تختطف خمسة أشخاص من درعا بدعوى اختطاف ابن لهم .. و عصابات سرقة السيارات تواصل نشاطها دون رادع

السويداء : عائلة تختطف خمسة أشخاص من درعا بدعوى اختطاف ابن لهم .. و عصابات سرقة السيارات تواصل نشاطها دون رادع

اختطفت عائلة من قرية الطيبة، بريف السويداء الشرقي، خمسة من أبناء محافظة درعا، بدعوى اختطاف ابن لها أثناء توجهه من قريته إلى مدينة السويداء.

وقالت مصارد إعلامية موالية، إن ذوي “عمر أجود الحسين” أبلغوا عن فقدان ابنهم يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتلقوا اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، يوم الأحد الماضي، طالبهم بدفع فدية مالية مقدارها 130 مليون ليرة.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، أن أقارب “الحسين” قاموا باختطاف خمسة مواطنين من درعا من المقيمين في السويداء، بذريعة أن ابنهم أصبح في محافظة درعا، علماً أنهم اعلنوا عن فقدانه داخل السويداء.

وكانت عدة حوادث اختطاف وسرقة، أظهرت وجود عصابات من داخل محافظة السويداء، تعمل على اختطاف الناس وسلب سياراتهم.

وفي هذا السياق، كشفت الشبكة ذاتها، عن قيام عصابة من السويداء باستدراج رجل من دمشق، يدعى فراس جباصيني، وسرقت سيارة “فان” خاصة يملكها، وأوراقه الثبوتية، بالقرب من مفرق قرية صلاخد.

وفي التفاصيل، فقد طلب شاب من السويداء يدعى (زهير.ف) من فراس أن يقله مع أصدقائه برحلة سياحية إلى دمشق، واتفق معه على أن يلتقيا عند مفرق قرية صلاخد.

واتفق السائق مع الشاب الذي أرشده إلى المكان المحدد، حيث فوجئ فراس بوجود ثمانية أشخاص مسلحين وملثمين، قاموا بتهديده بقوة السلاح وسلبه سيارته وهاتفه النقال وأوراقه الثبوتية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وسارع السائق لتقديم بلاغ بالحادثة قبل أن يعود أدراجه إلى العاصمة دمشق بخفي حنين.

يذكر أن أهالي محافظة السويداء ألقوا القبض على شخصين خلال الفترة الماضية، بعد قيامهم بعمليات استدارج بهدف الاختطاف، إلا أن أجهزة النظام الأمنية سرعان ما أفرجت عنهما، بعد قيام الأهالي بتسليمهما.