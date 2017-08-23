العثور على سفير روسيا في السودان ميتاً في منزله ( تفاصيل محدثة أولاً بأول )

العثور على سفير روسيا في السودان ميتاً في منزله ( تفاصيل محدثة أولاً بأول )

↓ السودان : العثور على السفير الروسي (ميرغياس شيرينسكي) في الخرطوم ميتاً داخل منزله .. و الخارجية الروسية تؤكد وفاته

↓ وفاة السفير الروسي بالخرطوم (بيان للخارجية السودانية)

↓ فرانس برس: العثور على السفير الروسي في الخرطوم ميتاً في منزله

↓ العربية : السفير الروسي في الخرطوم عثر عليه غارقا في حوض السباحة بمنزله

↓ أكدت وزارة الخارجية الروسية، وفاة ميرغياس سوفيتش شيرنسكي، السفير الروسي لدى السودان، داخل مقر إقامته في العاصمة الخرطوم. (RT)

↓ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم”

↓ ممثل السفارة الروسية في السودان : السفير الروسي توفي داخل منزله في الخرطوم إثر نوبة قلبية (RT)