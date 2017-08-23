بالتزامن مع اقتراب الانتخابات .. ألمانيا : فيسبوك يحذف الآلاف من الحسابات التي تنشر أخباراً ” كاذبة و مضللة “

بالتزامن مع اقتراب الانتخابات .. ألمانيا : فيسبوك يحذف الآلاف من الحسابات التي تنشر أخباراً ” كاذبة و مضللة “

أغلق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” 10 آلاف حساب، بسبب اقتراب الانتخابات التشريعية في ألمانيا والمزمع إجراؤها في 24 أيلول / سبتمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن فيس بوك الأربعاء، إنه “تم حذف 10 آلاف حساب تنشر أخبارا كاذبة ومضللة”.

جدير بالذكر أن إدارة فيس بوك أغلقت 30 ألف حساب قبيل الانتخابات في فرنسا، حيث كانت قد قررت غلق الحسابات التي تنشر أخبارا خاطئة للتأثير على الانتخابات.

ويعد “فيس بوك” أكبر موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي في العالم، ويبلغ عدد المشتركين النشطين فيه أكثر من 1.86 مليار شخص في كل أنحاء العالم. (ANADOLU)