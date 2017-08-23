بالفيديو .. لصوص يسرقون ” خزنة نقود ” من متجر بجنوب أفريقيا و يفشلون في نقلها !

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، مجموعة من اللصوص المسلحين وهم يسطون على متجر في محطة وقود بقوة السلاح، ويسرقون خزنة المتجر قبل أن ينقلوها إلى سيارتهم.

ورصدت كاميرات المراقبة اللصوص وهم يحملون الخزنة ويتجهون بها إلى سيارة كانت تنتظر خارج المتجر بعد أن أجبروا عدداً من موظفي المتجر على مساعدتهم في نقلها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد تحميل الخزنة الضخمة في صندوق السيارة، أشار أحد اللصوص للسائق بالانطلاق بها. وما إن تحركت السيارة بضعة أمتار حتى سقطت الخزنة على الأرض.

ولم تذكر وسائل الإعلام كيف انتهى الحادث الذي وقع في جنوب إفريقيا، ولكن بعض التقارير تقول بأن اللصوص اضطروا لترك الخزنة والفرار من المكان بعد فشلهم في نقلها بالسيارة.

من الجدير بالذكر بأن أحداً لم يصب أثناء عملية السطو المسلح، وأن الشرطة بدأت بالتحقيق في الواقعة وطلبت ممن يملك أي معلومات عن اللصوص الإدلاء بها على الفور.