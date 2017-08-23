بسبب الخسائر المتتالية .. شركة سعودية تبيع حصتها في شركة سورية

أعلنت شركة بوان السعودية عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة “يوتك السعودية”، وهي شركة تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5% على بيع كامل حصتها البالغة 90% من رأسمال الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة “يوتك سوريا” إلى شريكها في يوتك سوريا مقابل مبلغ 4.4 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 16.5 مليون ريال سعودي.

وقالت قناة العربية، إن البيع سيتحقق عنه أرباح رأسمالية لشركة بوان تقدر بـ 1.6 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يظهر أثرها المالي في الربع الثالث من العام المالي 2017م.

وتعود أسباب البيع إلى تحقيق يوتك سوريا خسائر متتالية خلال الأعوام السابقة، حيث حققت مبيعات وصافي خسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 1.1 مليون ريال و734 ألف ريال على التوالي، وحققت مبيعات وصافي خسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 117 ألف ريال و281 ألف ريال سعودي على التوالي، كما حققت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 صافي خسارة بلغت 153 ألف ريال دون تحقيق أي مبيعات.

وأضافت “العربية”، أنه سيتم استخدام العائد المتحصل عليه من هذه الصفقة في دعم أنشطة الشركة الرئيسية، مشيرة إلى أن صافي أصول يوتك سوريا لا تمثل قيمة جوهرية من صافي أصول شركة بوان.