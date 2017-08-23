بعد أيام من ولادة 3 توائم إناث .. ولادة 4 توائم في إدلب ( صور )

بعد أيام من ولادة 3 توائم إناث .. ولادة 4 توائم في إدلب ( صور )

شهدت مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، ولادة 4 توائم، في واقعة ليست الأولى من نوعها في المدينة.

ونشر مستشفى السلام في المدينة صورة للتوائم، وعلق عليها بالقول: “ولادة توأم رباعي في مشفى السلام التخصصي في مدينة معرة النعمان”، في حين تناقل ناشطون ومدونون صوراً أخرى للتوائم.

وكان المستشفى ذاته نشر في السابع من الشهر الجاري صورة لثلاثة أطفال وعلق عليها بالقول: “ولادة توأم ثلاثي إناث”.

ويتمتع الأطفال الأربعة بصحة جيدة، وقال ناشطون إنه تم نقلهم إلى تركية عند طريق إحدى المنظمات الإغاثية للاطمئنان على وضعهم الصحي.