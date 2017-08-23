بهدف من أسرع الأهداف في تاريخ ” أبطال آسيا ” .. السومة يقرب أهلي السعودية من التأهل على حساب ” بيرسبوليس ” إيران ( فيديو )

بهدف من أسرع الأهداف في تاريخ ” أبطال آسيا ” .. السومة يقرب أهلي السعودية من التأهل على حساب ” بيرسبوليس ” إيران ( فيديو )

فرط الأهلي السعودي بالفوز أمام مستضيفه بیرسبولیس الإيراني بعد أن تقدم عليه 2-0 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، على ستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط.

وسجل هداف الفريق، السوري عمر السومة، واحداً من أسرع الأهداف في تاريخ البطولة (الثانية 62)، ليضمن التقدم لفريقه، قبل أن يضيف البرازيلي ليوناردو دي سيلفا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58.

وتمكن الفريق الإيراني من تسجيل هدفين عن طريق شجاع خليل زاده، وجوديون مانسا في الدقيقتين 72و84.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بدون أهداف أو (1-1)، في مباراة الإياب في 12 أيلول المقبل، ليضمن التأهل لنصف النهائي.

الجدير بالذكر أن مباريات الفرق السعودية والإيرانية في البطولة، تقام على أرض محايدة.